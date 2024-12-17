ذا بيست - الكشف عن تصويت صلاح وحسام حسن لأفضل لاعب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح - حسام حسن

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصويت كل دولة في جوائز الأفضل "ذا بيست".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وحصد البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 "ذا بيست" متفوقا على رودري.

وحقق فينيسيوس 48 نقطة متفوقا على رودري الذي حصد 43 نقطة بينما جود بيلينجهام حل ثالثا بـ 37 نقطة.

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ومنح محمد صلاح قائد منتخب مصر صوته إلى فينيسيوس جونيور بينما حسام حسن المدير الفني منح صوته إلى رودري.

وجاء تصويت ممثلي مصر في جوائز ذا يبست كالآتي:

حسام حسن المدير الفني:

1- رودري

2- فينيسيوس جونيور

3- جود بيلينجهام

محمد صلاح قائد المنتخب:

1- فينيسيوس جونيور

2- رودري

3- داني كاربخال

هادي المدني ممثل الصحافة المصرية:

1- فينيسيوس جونيور

2- رودري

3- كيليان مبابي

محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر ذا بيست
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