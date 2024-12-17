ذا بيست - سيطرة ريال مدريد.. التشكيل المثالي الأفضل في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التشكيل المثالي الأفضل في العالم لعام 2024 خلال حفل جوائز "ذا بيست" المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد التشكيل سيطرة لاعبي ريال مدريد المتوجين بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حيث تواجد 5 لاعبين من الملكي.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حارس مرمى: إيمليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)

الدفاع: داني كارباخال (إسبانيا - ريال مدريد) - روبن دياش (البرتغال - مانشستر سيتي) - ويليام ساليبا (فرنسا - أرسنال) - أنطونيو روديجر (ألمانيا - ريال مدريد)

الوسط: جود بيلينجهام (إنجلترا - ريال مدريد) - رودري (إسبانيا - مانشستر سيتي) - توني كروس (ألمانيا - ريال مدريد، ومعتزل حاليا)

الهجوم: لامين يامال (إسبانيا - برشلونة) - إرلينج هالاند (النرويج - مانشستر سيتي) - فينيسيوس جونيور (البرازيل - ريال مدريد)

وفاز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

ولم يتواجد الرباعي فيديريكو فالفيردي، وفلوريان فيرتز، وكيليان مبابي، وليونيل ميسي في التشكيل المثالي، والذي تم ترشيحهم في القائمة المختصرة المكونة من 10 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عن طريق توزيع الأصوات بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين للمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام.

واستمر تصويت الجمهور حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.