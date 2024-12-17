ذا بيست - سيطرة ريال مدريد.. التشكيل المثالي الأفضل في العالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

توني كروس

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التشكيل المثالي الأفضل في العالم لعام 2024 خلال حفل جوائز "ذا بيست" المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد التشكيل سيطرة لاعبي ريال مدريد المتوجين بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حيث تواجد 5 لاعبين من الملكي.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
ذا بيست - فينيسيوس أفضل لاعب في العالم ذا بيست – أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم ذا بيست – ولا غيرها يفوز بالجائزة.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم

حارس مرمى: إيمليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)

الدفاع: داني كارباخال (إسبانيا - ريال مدريد) - روبن دياش (البرتغال - مانشستر سيتي) - ويليام ساليبا (فرنسا - أرسنال) - أنطونيو روديجر (ألمانيا - ريال مدريد)

الوسط: جود بيلينجهام (إنجلترا - ريال مدريد) - رودري (إسبانيا - مانشستر سيتي) - توني كروس (ألمانيا - ريال مدريد، ومعتزل حاليا)

الهجوم: لامين يامال (إسبانيا - برشلونة) - إرلينج هالاند (النرويج - مانشستر سيتي) - فينيسيوس جونيور (البرازيل - ريال مدريد)

وفاز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

ولم يتواجد الرباعي فيديريكو فالفيردي، وفلوريان فيرتز، وكيليان مبابي، وليونيل ميسي في التشكيل المثالي، والذي تم ترشيحهم في القائمة المختصرة المكونة من 10 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عن طريق توزيع الأصوات بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين للمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام.

واستمر تصويت الجمهور حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

فينيسيوس جونيور ذا بيست جوائز فيفا لامين يامال التشكيل الأفضل في العالم
نرشح لكم
ذا بيست - فينيسيوس أفضل لاعب في العالم ذا بيست – أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم ملف جميع جوائز ذا بيست - فينيسيوس الأفضل في العالم.. وجائزة تمنح للمرة الأولى رحل فجاء نائبه.. لوثان رئيس الاتحاد الإسباني حتى 2028 برشلونة يوضح إصابة لامين يامال.. ومدة غيابه ماركا: الأهلي في مفاوضات لضم ماريانو دياز ريليفو: إلى كاستيا.. صفقة دفاعية لريال مدريد إذاعة Rac1: تأكد غياب لامين يامال عن مواجهة أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يتخطى سبورتنج ويواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط 7 دقيقة | كرة سلة
مولودية الجزائر يعلن عن مدربه الجديد 10 دقيقة | الوطن العربي
راشفورد يلمح لرحيله عن يونايتد: مستعد لتحد جديد.. ولا أريد تكرار ما فعله الآخرون 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - بلوزداد يقسو على شبيبة الساورة بثلاثية 35 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - بيراميدز يفوز على الاتحاد بثنائية الكرتي ودودو ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - ليزامل الدرع.. فيزبريم يعلن ضم دودو لمدة 3 مواسم ساعة | كرة يد
ذا بيست - الكشف عن تصويت صلاح وحسام حسن ساعة | منتخب مصر
ذا بيست - مارتينيز أفضل حارس في العالم للمرة الثانية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد