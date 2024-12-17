ذا بيست - فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور مع جائزة ذا بيست

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، على جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتفوق فينيسيوس بين المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب في العالم والتي ضمت إلى جانبه، داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد، وإرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي، وفيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد، وفلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن، وجود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد، وكيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد، ولامين يامال (إسبانيا)، برشلونة، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي، ورودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي، وتوني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً)، وفينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد.

وكان رودري فاز بجائزة بالون دور متفوقا على فينيسيوس الذي حل ثانيا، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

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وفاز فينيسيوس هذا العام ببطولات دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، والدوري الإسباني.

وكتب فينيسيوس وقتها بعد خسارته لجائزة بالون دور: "سأفعل 10 أضعاف ما فعلته إن لزم الأمر. إنهم ليسوا مستعدين"

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب فوزه بالجائزة: "كان من المستحيل أن أصل إلى هنا عندما كنت طفلا في الشارع، خرجت من الفقر والجرائم في الشارع لأصل إلى هنا وأصبح ملهما للأطفال".

وأضاف: "أشكر عائلتي التي آمنت بحلمي وساعدوني لأصل إلى هنا وأتسلم تلك الجائزة، كما أشكر نادي ريال مدريد وكذلك نادي فلامينجو الذي جعلني أمارس كرة القدم بشكل احترافي ومنحوني الكثير من القوة لأستمر".

كما تواجد فينيسيوس في التشكيل المثالي الافضل في العالم لعام 2024.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عن طريق توزيع الأصوات بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين للمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام.

واستمر تصويت الجمهور حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

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