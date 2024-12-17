ذا بيست – أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024 خلال حفل جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقام الحفل في الدوحة عاصمة قطر على هامش نهائي كأس القارات للأندية الذي يقام غدا الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

ويتم التواصل مع الفائزين بالجوائز خلال الحفل عن طريق الفيديو.

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وكان جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي هو الفائز بالجائزة في عام 2023 الماضي.

وقال أنشيلوتي خلال تواجده في الحفل: "رأيت هنا بعض اللاعبين الذي دربتهم سابقا، وهذا شرف حقيقي لي أن أحصل على هذه الجائزة".

وأضاف "أريد مشاركة هذه الجائزة من نادي ريال مدريد واللاعبين ورئيسه الذي منحني الفرصة لأكون مدربا لأفضل فريق في العالم".

وأكل "يجب أن أشارك هذه الجائزة مع عائلتي وزوجتي التي تدعمني منذ بدايتي كلاعب محترف في عام 1976 والآن أنا أعمل في كرة القدم منذ 48 عاما، وهي السبب الوحيد أنني بعد هذه الفترة الطويلة لا أزال حيا ومتواجدا في اللعبة".

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ذا بيست
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