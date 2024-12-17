تليجراف: أتليتكو مستعد للتخلي عن دي بول و20 مليونا من أجل بيرناردو سيلفا

يرغب أتليتكو مدريد الإسباني في التعاقد مع يبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية.

وينتهي تعاقد سيلفا مع مانشستر سيتي في صيف 2026.

وبحسب صيحفة تليجراف البريطانية، فإن أتلتيكو مدريد يجهز عرضا ضخما لضم يبرناردو سيلفا.

وأوضحت التقارير أن أتليتكو مستعد للتخلي عن خدمات لاعبه الأرجنتيني رودريجو دي بول بالإضافة لدفع 20 مليون جنيه إسترليني من اجل إقناعه بالتخلي عن بيرناردو سيلفا.

برناردو سبق له اللعب بصفوف بنفيكا بعد صعوده من ناشئين الفريق وحتى عام 2014 قبل الانتقال إلى موناكو.

صاحب الـ 30عاما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو عام 2017.

اللاعب البرتغالي توج مع مانشستر سيتي منذ الانضمام للفريق بالعديد من الألقاب أبرزهم ب6 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

ولعب برناردو23 مباراة منذ بداية الموسم الحالي ونجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 4 آخرين.