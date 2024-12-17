ذا بيست – ولا غيرها يفوز بالجائزة.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة

فازت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا للسيدات بجائزة أفضل لاعبة في العالم في حفل جوائز "ذا بيست".

ويقام الحفل في الدوحة عاصمة قطر على هامش نهائي كأس القارات للأندية الذي يقام غدا الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وأيضا احتفالا بمرور 20 سنة على تأسيس مؤسسة إسباير القطرية.

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ويتم التواصل مع الفائزين بالجوائز خلال الحفل عن طريق الفيديو.

وحصلت أيتانا على جائزة أفضل لاعبة في العالم "ذا بيست" للعام الثاني على التوالي.

كما سبق وحصلت أيتانا على الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعبة في العالم لعامي 2023 و2024 على التوالي أيضا.

وقالت أيتانا عقب الفوز بالجائزة: "أنا سعيدة جدا بالجائزة الجديدة وهذا نتائج عمل الفريق كما أقول دائما، في العام الماضي حققت الإنجازات مع برشلونة ومنتخب إسبانيا".

وأتمت "أشكر جميع الموظفين في النادي والمدربين وزملائي في الفريق وشرف كبير أن أكون هنا مرة أخرى".

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