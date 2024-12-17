انتهت في كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(0) الاتحاد.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري بعد قليل ضمن دور المجموعات بكأس الرابطة.

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نهاية المباراة

ق87 دودو الجباس يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بضربة رأسية متقنة.

ق63 وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز.

ق52 كرة عرضية من مروان داوود لاعب الاتحاد من جهة اليسار قابلها بنجامين بواتينج برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق51 هدف ملغي لفريق بيراميدز بداعي التسلل على صديق أوجولا.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق20 تسديدة رائعة من صديق أوجولا لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق2 ركلة حرة للاتحاد بالقرب من منطقة جزاء بيراميدز جهة اليمين نفذها عمر الوحش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها الدفاع لركلة ركنية.

انطلاق المباراة