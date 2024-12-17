تقرير: ميلان يغلق الطريق أمام رحيل ميانان

يتمسك ميلان الإيطالي باستمرار حارسه الفرنسي مايك مانيان رغم ارتباطه بالانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا.

ويمتد تعاقد مانيان مع ميلان حتى صيف 2026 أي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ميلان يكثف محاولاته لتمديد عقد مانيان حتى صيف 2029.

وأوضحت التقارير أن ميلان سيرفع راتب مانيان إلى 5 مليون يورو سنويا من أجل تمديد تعاقده.

مانيان صاحب الـ 29 عاما لعب 131 مباراة وسكنت شباكه 135 هدفا وحافظ عليها في 51 مباراة.

شبكة "ESPN" ذكرت في وقت سابق، أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع الفرنسي مايك مانيان حارس مرمى ميلان بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد إيدرسون مورايس حارس مانشسترسيتي الأساسي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير أن سيتي يضع مانيان على رأس أولوياته لتعويض الرحيل المتوقع لحارسه البرازيلي إيدرسون مورايس.

إيدرسون صاحب الـ 31 عاما يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 قادما من بنفيكا.