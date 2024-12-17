تقرير: ميلان يغلق الطريق أمام رحيل ميانان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

مايك مانيان

يتمسك ميلان الإيطالي باستمرار حارسه الفرنسي مايك مانيان رغم ارتباطه بالانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا.

ويمتد تعاقد مانيان مع ميلان حتى صيف 2026 أي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ميلان يكثف محاولاته لتمديد عقد مانيان حتى صيف 2029.

أخبار متعلقة:
فوتبول إيطاليا: جماهير ميلان تنهال بالسباب على لاعبيها لسوء النتائج الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي تقرير: إنتر ميلان يخطط لضم ساديو ماني من أجل كأس العالم للأندية أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان

وأوضحت التقارير أن ميلان سيرفع راتب مانيان إلى 5 مليون يورو سنويا من أجل تمديد تعاقده.

مانيان صاحب الـ 29 عاما لعب 131 مباراة وسكنت شباكه 135 هدفا وحافظ عليها في 51 مباراة.

شبكة "ESPN" ذكرت في وقت سابق، أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع الفرنسي مايك مانيان حارس مرمى ميلان بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد إيدرسون مورايس حارس مانشسترسيتي الأساسي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير أن سيتي يضع مانيان على رأس أولوياته لتعويض الرحيل المتوقع لحارسه البرازيلي إيدرسون مورايس.

إيدرسون صاحب الـ 31 عاما يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 قادما من بنفيكا.

مانشستر سيتي ميلان مايك مينيان
نرشح لكم
ذا بيست – جارناتشو يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر بيلينجهام: باتشوكا يستحق خوض النهائي.. ولا أعاني من أي إصابات أجويرو: صلاح جدد تعاقده مع ليفربول فوتبول إيطاليا: جماهير ميلان تنهال بالسباب على لاعبيها لسوء النتائج "تناولت مادة محظورة".. بيان من مودريك وتشيلسي بعد الإيقاف لإيجابية عينة المنشطات جازيتا: روما منفتح عل رحيل ديبالا بسبب بند في عقده إصابة جديدة تضرب مدافع بايرن
أخر الأخبار
ذا بيست – جارناتشو يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الرجاء المغربي يرفض الرحيل بشكل ودي 2 دقيقة | الوطن العربي
اسكواش: نوران جوهر: صدارة التصنيف العالمي أفضل بداية للموسم 14 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر حفل جوائز ذا بيست للأفضل في العالم.. جارناتشو يفوز بجائزة بوشكاش 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) الاتحاد.. أوجولا يهدر الأول 34 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ميلان يغلق الطريق أمام رحيل ميانان 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من مروان عطية يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح 50 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد