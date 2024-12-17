مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تقبله الانتقادات التي يتعرض لها لأنها جزء من طبيعة عمله.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا غدا الأربعاء في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عبر المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء ومتحمسون جدا بالتواجد لخوض مواجهة نهائي كأس إنتركونتيننتال".

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وتابع "باتشوكا قدّم مسيرة رائعة في البطولة وأداء جيد ضد بوتافوجو والأهلي، والأمر لن يكون سهلا".

وشدد "أشعر بالشرف لتواجدي في قيادة ريال مدريد وأيضا أعتقد أنني أبليت بلاء حسنا خلال مسيرتي مع الفريق، وإذا تمت مقارنتي بمدربين سابقين في النادي هو ثناء كبير ويشرفني أيضا".

وبسؤاله عن موقف كيليان مبابي أجاب "هو على ما يرام، وتدرب بشكل جيد وسيخوض المران الأخير مساء اليوم وبعدها سنسأله عن شعوره والأطباء للفصل في موقفه النهائي من مواجهة باتشوكا".

وأردف "مبابي لاعب ممتاز وسعداء بتواجده معنا ويستطيع اللعب في أي مكان وفقا لخططتي".

وأضاف "أعتقد أننا هذا الشهر نلعب بشكل أفضل من الشهر الماضي، والنهائي ضد باتشوكا استثنائي وهدفنا الظهور بأفضل شكل".

وبسؤاله عن حقيقة فقدان السيطرة على اللاعبين قال: "سؤال صعب لكن بالتأكيد لم أفقد السيطرة، لأن في كرة القدم أحيانا تكون هناك أوقات صعبة وكل اللاعبين يعرفون هذا الأمر وعلينا تخطي الأمر والتحسن".

وواصل "أعتقد أن توجيه الانتقاد لي جزء من طبيعة عملي ولا توجد مشكلة في ذلك وعليّ تقبل ذلك وتقديم أفضل طريقة ممكنة، لا أعتقد أن هناك مدرب في تاريخ كرة القدم لم يتم انتقاده من قبل".

أما عن مواجهة الغد فكشف "كل المباريات يمكن أن تكون صعبة، باتشوكا في النهائي بسبب حصد لقب كونكاكاف والفوز على بوتافوجو والأهلي، وعلينا دراسة كل التفاصيل الممكنة".

وواصل "شاهدت مباراتي باتشوكا ضد بوتافوجو والأهلي وهم فريق جيد وأن لم يكونوا كذلك فلم ليتواجد في النهائي".

أما عن حقيقة تتويج فينيسيوس بالأفضل من فيفا اختتم أتشيلوتي تصريحاته "فينيسيوس لاعب ممتاز وأن حصد جائزة الأفضل من فيفا فهو يستحق ذلك".

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