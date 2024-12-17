مران الزمالك - برنامج تأهيلي لـ عبد الله السعيد.. وعودة شيكابالا وناصر ماهر

خضع عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك، لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

ويعانى السعيد من إصابة عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للمركز الإعلامي، أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية بسبب الإصابة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، لرفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون العديد من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

كما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر في جزء من تدريبات الفريق.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع جميع اللاعبين، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزهما بشكل تدريجي للمشاركة في كافة فقرات المران خلال التدريبات المقبلة.

وأدى مصطفى الزناري مدافع الفريق، ومحمد السيد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش المران.

ويعاني الزناري من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية للوقوف على حالة اللاعبين.

وتحدث جروس مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد على أهمية هذه المرحلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وأكد المدير الفني على ثقته التامة في كل أفراد الفريق لتنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات.

وحرص جروس على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المصري المتصدر.