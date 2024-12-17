كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر بيلينجهام: باتشوكا يستحق خوض النهائي.. ولا أعاني من أي إصابات

شدد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة ضد باتشوكا المكسيكي.

ويلعب ريال مدريد ضد باتشوكا غدا الأربعاء ضمن نهائي كأس إنتر.

وقال جود بيلينجهام في مؤتمر صحفي: "إصابتي في الكتف؟ الآن أنا على ما يرام ولا أعاني من أي إصابات".

وأضاف "باتشوكا يلعب بطريقة شرسة ويستحقون خوض هذا النهائي. نتطلع لخوض مباراة قوية للغاية".

وشدد "نود إضافة بطولة جديدة تضاف إلى مسيرتنا الرائعة. نحن فريق متكامل وكل لاعب هو قائد في مكانه".

وتابع "نحن على علم بأن الموسم طويل، ورغم معاناتنا من الإصابات لكننا مستعدون دائما".

وأتم "ضغط المباريات؟ الجهاز الفني يقوم بعمله بشكل جيد وهذا يساعدنا في التغلب على هذه العقبة".

ويلعب الفريق الملكي ضد باتشوكا المكسيكي نهائي البطولة على استاد لوسيل غدا الأربعاء.

وكان باتشوكا المكسيكي حقق الفوز على حساب بوتافوجو بثلاثية نظيفة ليتوج بكأس الأمريكتين، قبل الفوز على حساب الأهلي بضربات الترجيح 6-5 في كأس التحدي.