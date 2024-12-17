خبر في الجول - الأهلي يفاوض زد لضم ثنائي الدفاع.. وموقف الصفقات التبادلية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 17:56

كتب : أحمد الخولي

مصطفى العش - فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

يسعى فريق الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وبدأ الأهلي مفاوضاته مع نادي زد لضم ثنائي الدفاع محمد إسماعيل ومصطفى العش.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي زد من أجل التعاقد مع الثنائي محمد إسماعيل ومصطفى العش لتدعيم صفوف الدفاع في يناير.

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وأبلغ نادي زد نظيره الأهلي بالموافقة على رحيل لاعب واحد فقط من الثنائي ورفض فكرة التفريط بالثنائي دفعة واحدة.

كما رفض زد فكرة طرح لاعبين أو الدخول في صفقة تبادلية لضم الثنائي.

أما عن المقابل المادي للصفقة فكشف زد للأهلي أن الثنائي تلقى عروضا الفترة الماضية مقابل ما يقارب من 50 مليون جنيه للاعب الواحد.

ويستهدف زد الحصول على 50 مليون جنيه من الأهلي لانتقال أحد اللاعبين في يناير المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي محمد إسماعيل زد مصطفى العش
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