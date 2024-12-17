جريدة الرياض: الفتح يقترب من ضم مروان عطية

زعمت جريدة الرياض السعودية عن اقتراب نادي الفتح السعودي من ضم مروان عطية لاعب الأهلي.

وقالت الصحيفة إن نادي الفتح السعودي يقترب من حسم صفقة مروان عطية لاعب الأهلي، دون الكشف عن توقيت التعاقد سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أن مع نهاية الموسم.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك تدريب الفتح السعودي بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.