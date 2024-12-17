لاعب مالي ينضم إلى برشلونة
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 17:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء ضم المالي إبراهيم ديارا قادما من أكاديمية أفريكا فوت.
ووقع البالغ من العمر 18 عاما على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2028.
اللاعب الشاب سينضم لفريق برشلونة الرديف، ويبدأ في المشاركة مطلع يناير المقبل.
وظل ديارا على رادار برشلونة منذ فترة طويلة قبل إتمام الاتفاق بين برشلونة والأكاديمية ببلوغ اللاعب السن القانوني.
فقد أعلنت الأكاديمية في أواخر يناير الماضي انتقال اللاعب للتدرب مع برشلونة وفقاً للشراكة بين الطرفين.
وتألق إبراهيم ديارا مع منتخب مالي في كأس العالم دون 17 عاما، إذ سجل 5 أهداف وصنع 4.
ونجح برشلونة في اقتناص لاعب الوسط الذي يمكنه اللعب كجناح أيضا وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.
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