حكايات في الجول – عبد الله علي.. طبيب حافظ للقرآن الكريم وهداف قفط في القسم الثالث

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 16:52

كتب : رضا السنباطي

عبد الله علي

نادرا ما يتمكن الرياضي من التقدم بشكل جيد في المرحلة الدراسية ورياضته التي يمارسها بالتوازي والنجاح في الأمرين.

على الأغلب يترك دراسته للتركيز على رياضته لو أصبح يلعب على مستوى احترافي وفي أعلى المستويات، أو يستغنى عن الرياضة لاستكمال تعليمه.

وحكاية عبد الله علي لاعب قفط في القسم الثالث التي يرويها لـ FilGoal.com تعكس نجاحه على المستوى التعليمي والرياضي.

أخبار متعلقة:
حكاية عمر الساعي - اكتشفه ميدو.. وإنجلترا حلمه الأكبر الشباب السعودي يتوصل لاتفاق مع حارس نيوكاسل طارق السيد: أحمد الله على عدم ضم إيجاريا لـ الزمالك مقر إقليمي لـ فيفا في المغرب

وما يلي على لسانه:

بدأت كرة القدم متأخرا في عمر 18 عاما نظرا لرفض أسرتي الابتعاد عن التعليم وضرورة التركيز في حلمي وحلم أسرتي بالالتحاق بكلية الطب.

لذلك التحقت بفريق سكر قوص بعدما تمت مشاهدتي مع فرق مراكز الشباب كهاو، فالتحقت بالفريق بعد الثانوية العامة والتحاقي بكلية الطب قسم علاج طبيعي.

تم تصعيدي للفريق الأول وانتقلت لشعب قوص في القسم الثالث ثم شاركت معه لمدة نصف موسم.

May be an image of 2 people, people playing football and people playing soccer

ثم رحلت إلى فريق قفط بالقسم الثالث وحاليا متصدر دوري القسم الثالث وهداف فريقي برصيد 4 أهداف.

الآن أنا ثاني هدافي المجموعة ونسعى للصعود لدوري القسم الثاني ب، وكنت هدافا لمنتخب قنا في دوري مراكز الشباب.

أشكر المدربين ياسر الهجان وبكر أحمد سعد ووليد محمد علي على المجهودات الكبيرة التي قدموها لي.

دراسة الطب

كنت من الأوائل في مرحلة التعليم حتى التحقت بكلية الطب قسم العلاج الطبيعي بعد حصولي على مجموع 97.9% في الثانوية العامة.

May be an image of 1 person and hospital

أوازي بين كرة القدم ودراسة الطب بحيث لا تتعارض دراستي مع التدريبات وخوض المباريات، ومن حسن حظي فالأمور لا تتعارض وحاليا في العام الخامس بالكلية.

حفظ القرآن الكريم

الحمد لله حفظت القرآن الكريم كاملا خلال سنتين ونصف فهو يعد أعظم إنجازاتي ولن يكون هناك إنجاز مثله فعائلتي تحفظ القرآن وشقيقي طبيب أسنان وحافظ للقرآن الكريم أيضا.

May be an image of 2 people, people studying and headscarf

عبد الله علي قفط القسم الثالث
نرشح لكم
طارق السيد: أحمد الله على عدم ضم إيجاريا لـ الزمالك الزمالك يكشف العقبة أمام تجديد عقد زيزو خدمة في الجول – فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مدرب المنصورة لـ في الجول: رحلت لعدم تلبية طلباتي رغم الفوز على ديروط خبر في الجول – الأهلي يحدد جلسة للتفاوض مع أكرم توفيق لتجديد عقده.. ورغبة اللاعب مواعيد مباريات الثلاثاء 17 ديسمبر.. سيدات طائرة الزمالك في مونديال الأندية وبيراميدز ويوفنتوس عضو إدارة الأهلي: كنت أتمنى فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة أبو ريدة: فيفا حزن لخسارة الأهلي من باتشوكا لهذا السبب
أخر الأخبار
تيري هنري: صلاح يستخدم ذكائه أكثر الآن 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكايات في الجول – عبد الله علي.. طبيب حافظ للقرآن الكريم وهداف قفط في القسم الثالث 12 دقيقة | الكرة المصرية
الشباب السعودي يتوصل لاتفاق مع حارس نيوكاسل 35 دقيقة | ميركاتو
طارق السيد: أحمد الله على عدم ضم إيجاريا لـ الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
مقر إقليمي لـ فيفا في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك يكشف العقبة أمام تجديد عقد زيزو ساعة | الدوري المصري
طائرة – سيدات الزمالك يخسرن من تيانجين بوهاي في افتتاح كأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
الرياضية: مدرب أهلي جدة يطلب رحيل فيرمينو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد