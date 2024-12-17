حكايات في الجول – عبد الله علي.. طبيب حافظ للقرآن الكريم وهداف قفط في القسم الثالث

نادرا ما يتمكن الرياضي من التقدم بشكل جيد في المرحلة الدراسية ورياضته التي يمارسها بالتوازي والنجاح في الأمرين.

على الأغلب يترك دراسته للتركيز على رياضته لو أصبح يلعب على مستوى احترافي وفي أعلى المستويات، أو يستغنى عن الرياضة لاستكمال تعليمه.

وحكاية عبد الله علي لاعب قفط في القسم الثالث التي يرويها لـ FilGoal.com تعكس نجاحه على المستوى التعليمي والرياضي.

وما يلي على لسانه:

بدأت كرة القدم متأخرا في عمر 18 عاما نظرا لرفض أسرتي الابتعاد عن التعليم وضرورة التركيز في حلمي وحلم أسرتي بالالتحاق بكلية الطب.

لذلك التحقت بفريق سكر قوص بعدما تمت مشاهدتي مع فرق مراكز الشباب كهاو، فالتحقت بالفريق بعد الثانوية العامة والتحاقي بكلية الطب قسم علاج طبيعي.

تم تصعيدي للفريق الأول وانتقلت لشعب قوص في القسم الثالث ثم شاركت معه لمدة نصف موسم.

ثم رحلت إلى فريق قفط بالقسم الثالث وحاليا متصدر دوري القسم الثالث وهداف فريقي برصيد 4 أهداف.

الآن أنا ثاني هدافي المجموعة ونسعى للصعود لدوري القسم الثاني ب، وكنت هدافا لمنتخب قنا في دوري مراكز الشباب.

أشكر المدربين ياسر الهجان وبكر أحمد سعد ووليد محمد علي على المجهودات الكبيرة التي قدموها لي.

دراسة الطب

كنت من الأوائل في مرحلة التعليم حتى التحقت بكلية الطب قسم العلاج الطبيعي بعد حصولي على مجموع 97.9% في الثانوية العامة.

أوازي بين كرة القدم ودراسة الطب بحيث لا تتعارض دراستي مع التدريبات وخوض المباريات، ومن حسن حظي فالأمور لا تتعارض وحاليا في العام الخامس بالكلية.

حفظ القرآن الكريم

الحمد لله حفظت القرآن الكريم كاملا خلال سنتين ونصف فهو يعد أعظم إنجازاتي ولن يكون هناك إنجاز مثله فعائلتي تحفظ القرآن وشقيقي طبيب أسنان وحافظ للقرآن الكريم أيضا.