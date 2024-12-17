الشباب السعودي يتوصل لاتفاق مع حارس نيوكاسل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

مارتن دوبرافكا - نيوكاسل

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الشباب السعودي توصل لاتفاق مبدئي مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد من أجل ضمه في يناير المقبل.

وكان الشباب يملك بداية الموسم الجاري الحارس الكوري كيم سيونج جيو قبل أن يتعرض إلى إصابة الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وأضاف التقرير أن فرصة حارس مرمى دوبرافكا أصبحت كبيرة للانضمام لفريق الشباب بعد توصله لاتفاق مبدئي بين الطرفين.

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وتبقى بعض الإجراءات قبل التوقيع الرسمي والإعلان، حسب التقرير.

وأفاد التقرير أن الكوستاريكي كيلور نافاس أيضا على رادار الشباب.

وينتهي عقد مارتن مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك السلوفاكي مع نيوكاسل في 165 مباراة طوال مسيرته واستقبل خلالها 226 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.

وبعد إصابة كيم دافع الدولي السابق عبد الله المعيوف عن عرين الشباب في 7 مباريات استقبل 6 أهداف، وخرج في 3 منها بشباك نظيفة.

وأعلن نادي الشباب قبل أيام نجاح العملية الجراحية في الرباط الصليبي للكوري الجنوبي كيم.

الشباب نيوكاسل يونايتد مارتين دوبرافكا
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