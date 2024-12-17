طارق السيد: أحمد الله على عدم ضم إيجاريا لـ الزمالك

عبر طارق السيد عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بعدم التعاقد مع أوفي إيجاريا الذي كان مرشحا من قبل جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وقال السيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أحمد الله على عدم التعاقد مع أوفي إيجاريا، شاهدته في مباراة ودية ضد بترول أسيوط ورأيته لا يصلح على الإطلاق".

وأضاف "إيجاريا لم يلعب كرة القدم لمدة 4 أعوام وليس عامين، لأنه شارك مع ريدينج في فريق الرديف".

وأكمل "إيجاريا في ليفربول مختلف كليا من ناحية التكوين العضلي، بينما عندما أتى كان مغايرا تماما".

وأنهى حديثه قائلا: "طلب مني أن أعطي رأيي ورأيته لا يصلح للعب في الزمالك، يحتاج إلى أكثر من 6 شهور للعودة إلى حالته البدنية والفنية".

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

المباراة الأخيرة التي شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.