الزمالك يكشف العقبة أمام تجديد عقد زيزو

كشف طارق السيد عضو لجنة الكرة في الزمالك عن العقبة التي تواجه ناديه لتجديد عقد أحمد مصطفى (زيزو).

وينتهي عقد زيزو في نهاية الموسم الجاري ويستطيع التفاوض والاتفاق مع أي ناد بداية من يناير المقبل والانتقال له مجانا في الصيف القادم.

وقال السيد لقناة إم بي سي مصر 2: "حدثت العديد من الجلسات للتفاوض مع زيزو لتجديد عقده".

وأضاف "زيزو كان بإمكانه الرحيل منذ فترة طويلة بالشرط الجزائي البالغ 2.5 مليون دولار وعرض عليه الريان ورفضه في الماضي".

وأكمل "السوابق تقول إن زيزو يتمسك بالنادي ولذلك يجب التحرك من أجله، العقبة التي تقف أمام الزمالك هو مقدم التعاقد".

وأنهى حديثه قائلا: "راتبه لن يصنع أي مشاكل في غرفة تغيير الملابس، بدليل أن شيكابالا طلب في العلن تجديد عقد زيزو بالمبلغ الذي يريده".

وعبر زيزو من قبل عن رغبته في البقاء مع الزمالك عبر حسابه على إنستجرام.

وتفوق رونوين ويليامز على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا في حفل تقديم جوائز كاف على زيزو وحسين الشحات لاعب الأهلي.

وتوج زيزو مع الزمالك في الموسم الماضي ببطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وإجمالا لعب الموسم الماضي 30 مباراة في جميع البطولات وسجل 13 هدفا وصنع 9 آخرين.