طائرة – سيدات الزمالك يخسرن من تيانجين بوهاي في افتتاح كأس العالم للأندية

تلقى فريق سيدات الزمالك لكرة الطائرة خسارة من منافسه تيانجين بوهاي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة في الصين.

وخسر الزمالك بنتيجة 3-0.

وحسم تيانجين بوهاي الشوط الأول بنتيجة 25-16، وتقلص الفارق في الشوط الثاني لكن فاز به تيانجين بوهاي 25-18.

ويعتبر الشوط الثالث والأخير هو الأقل لسيدات الزمالك إذ انتهى 15-25 لأصحاب الأرض.

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه جيرداو ميناس الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة ونصف صباحا.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب الزمالك ضد خصمه نوميا فيرو ميلانو الخميس القادم الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

تيانجين بوهاي في الصدارة بـ3 نقاط ويتقاسمها مع نوميا فيرو، بينما يأتي جيرداو ميناس في المركز الثالث بدون نقاط بالتساوي مع الزمالك المتذيل.

ويعتبر فريق الزمالك أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للأندية منذ انطلاقها في 1991 لثلاث نسخ ثم توقفها والعودة مجددا في 2010.

كما بات الزمالك أول فريق إفريقي يشارك في البطولة منذ مشاركة المجمع البترولي الجزائري في 2014 قبل أن يتم استبعاد مقعد إفريقيا حتى النسخة الحالية.