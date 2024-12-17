الرياضية: مدرب أهلي جدة يطلب رحيل فيرمينو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من إدارة ناديه رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني يتطلع إلى ضم جناح أيسر بدلا من فيرمينو.

كما أبدى رغبة في تعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط أجنبي ومجموعة من التعاقدات المحلية.

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وتسعى إدارة أهلي جدة إلى إبرام صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، مخصصة لمركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات مع الأسماء المرشحة في الأيام المقبلة.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.

أهلي جدة روبرتو فيرمينو
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