فريق ROLE 1 إلى ألمانيا بعد الفوز ببطولة ريد بُل هاتريك EAF 2025

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 14:52

كتب : FilGoal

ريد بُل

حقق فريق فريق ROLE 1 بطولة ريد بُل هاتريك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في مول العرب.

فريق ROLE 1 سيلاقي فريق ريد بُل لايزبج في ألمانيا.

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نظام البطولة

يتكون كل فريق من 3 أفراد وتلعب البطولة في لعبة EAFC 25 نسخة البلايستيشن 5.

كان هناك مرحلتين في البطولة

المرحلة الأولى

التصفيات المحلية أقيمت بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الزقازيق، طنطا، المنيا، سوهاج وأسيوط.

المرحلة الثانية

تصفيات الجامعات المشاركة في البطولة وهم: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة أسيوط، ، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، ، جامعة الدلتا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، الجامعة البريطانية.

لايبزيج ريد بُل EAFC25
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