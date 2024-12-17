فريق ROLE 1 إلى ألمانيا بعد الفوز ببطولة ريد بُل هاتريك EAF 2025
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 14:52
كتب : FilGoal
حقق فريق فريق ROLE 1 بطولة ريد بُل هاتريك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في مول العرب.
فريق ROLE 1 سيلاقي فريق ريد بُل لايزبج في ألمانيا.
نظام البطولة
يتكون كل فريق من 3 أفراد وتلعب البطولة في لعبة EAFC 25 نسخة البلايستيشن 5.
كان هناك مرحلتين في البطولة
المرحلة الأولى
التصفيات المحلية أقيمت بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الزقازيق، طنطا، المنيا، سوهاج وأسيوط.
المرحلة الثانية
تصفيات الجامعات المشاركة في البطولة وهم: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة أسيوط، ، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، ، جامعة الدلتا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، الجامعة البريطانية.
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