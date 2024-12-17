ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي

أبلغ كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الطاقم الطبي لفريقه بأنه أصبح لائقا للمشاركة أمام باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال، حسب جريدة ماركا.

ويلعب الفريق الملكي ضد باتشوكا المكسيكي نهائي البطولة على استاد لوسيل يوم الأربعاء.

وضم كارلو أنشيلوتي المدي الفني لريال مدريد، مهاجمه كيليان مبابي رغم إصابته أمام أتالانتا في دوري الأبطال وغيابه عن مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لريال مدريد سيحسم أمر مشاركة مبابي بعد مران الثلاثاء.

وكشف نادي ريال مدريد عن قائمة الفريق المتجهة إلى قطر لخوض نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – جونزاليس فران

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو رودريجر – يوسف لخديم – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوداو

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك - جونزالو جارسيا - فيكتور مونوز

وكان باتشوكا المكسيكي حقق الفوز على حساب بوتافوجو بثلاثية نظيفة ليتوج بكأس الأمريكتين، قبل الفوز على حساب الأهلي بضربات الترجيح 6-5 في كأس التحدي.

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