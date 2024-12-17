فوتبول إيطاليا: جماهير ميلان تنهال بالسباب على لاعبيها لسوء النتائج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

جماهير ميلان في سان سيرو

تعرض بعض من لاعبي ميلان للهجوم اللفظي والسباب من قبل جماهير بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن جماهير النادي هاجمت اللاعبين بالسباب في إطار الاحتفال بذكرى التأسيس الـ125.

وأفاد الموقع أن الهجوم اللفظي تم على رافاييل لياو وثيو هيرنانديز وفيكايو توموري وألفارو موراتا.

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بينما رُحب بتيجاني ريندرز المتألق الموسم الحالي ومايك مينيان وكريستيان بوليسيتش.

وسقط ميلان بالتعادل المخيب ضد جنوى بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبهذا التعادل وصل ميلان للنقطة 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وابتعد عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 8 نقاط.

ووصل جنوى للنقطة الـ16 في المركز 13 تحت قيادة الفرنسي باتريك فييرا.

وأقيمت المباراة على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

واحتفل النادي بذكرى تأسيسه الـ125 بارتداء قميص خاص.

ولكن أبى الفريق بقيادة البرتغالي باولو فونسيكا أن يكمل الاحتفال بالحصول على الـ3 نقاط، بل يبتعد أكثر عن المراكز المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الإيطالي ميلان ثيو هيرنانديز لياو
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