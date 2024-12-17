مدرب المنصورة لـ في الجول: رحلت لعدم تلبية طلباتي رغم الفوز على ديروط

شدد علاء نوح المدير الفني لـ المنصورة أن سبب رحيله عن قيادة الفريق يعود لعدم تلبية طلباته.

وقال نوح لـ FilGoal.com: "اتفقت مع رئيس نادي المنصورة على تقديم استقالتي قبل مواجهة ديروط والرحيل عقب المواجهة".

وأضاف "تقديم الاستقالة نظرا لعدم تلبية طلباتي مثل صرف مكافآت الانتصارات وتوفير المناخ الصحي للتركيز في المباريات والاتفاق على صفقات يناير".

وأكمل "كل الطلبات هي لأجل الفريق والعودة لتحقيق النتائج الجيدة".

وواصل "حققت الانتصار الثاني على التوالي بالفوز على منتخب السويس وديروط، ولكن رحلت نظرا لاتفاقي مع رئيس النادي".

وشدد "هناك بعض من أعضاء مجلس الإدارة ومدير الكرة تواصلوا معي للعودة إلى قيادة الفريق، سنجتمع وإذا تم تلبية طلباتي سأعود".

ويحتل المنصورة المركز الـ19 أي قبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط.

ويبتعد بفارق نقطة واحدة سبورتينج في المركز الـ18، و3 نقاط عن طنطا الذي يحتل المركز الـ17 والناجي من الهبوط للقسم الثاني.