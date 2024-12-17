انتهت مونديال الأندية للطائرة سيدات - تيانجين بوهاي (3)-(0) الزمالك
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 13:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تيانجين بوهاي ضد الزمالك في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة الطائرة سيدات في الصين.
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انتهت
انتصار تيانجين بوهاي بالمباراة 3-0
فوز تيانجين بوهاي بالشوط الثالث 25-15
19-12 لتيانجين بوهاي
12-7 لتيانجين بوهاي
بداية الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بفوز تيانجين بوهاي 25-18 على الزمالك
18-14 لتيانجين بوهاي
14-12 لتيانجين بوهاي
8-8
6-4 لتيانجين بوهاي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بفوز تيانجين بوهاي 25-16
21-12 لتيانجين بوهاي
17-9 لتيانجين بوهاي
14-9 لتيانجين بوهاي
5-5
بداية الشوط الأول
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