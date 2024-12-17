انتهت مونديال الأندية للطائرة سيدات - تيانجين بوهاي (3)-(0) الزمالك

طائرة – سيدات الزمالك يخسرن من تيانجين بوهاي في افتتاح كأس العالم للأندية

كرة طائرة - الأهلي في المركز الخامس بعد ختام بطولة العالم للأندية

كرة طائرة - أول ممثل مصري.. وصول سيدات الزمالك إلى الصين للمشاركة في مونديال الأندية

كرة طائرة - لا بديل عن الفوز.. ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية قبل الجولة الأخيرة