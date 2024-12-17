انتهت مونديال الأندية للطائرة سيدات - تيانجين بوهاي (3)-(0) الزمالك

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

طائرة الزمالك سيدات - نهائي بطولة إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تيانجين بوهاي ضد الزمالك في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة الطائرة سيدات في الصين.

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انتهت

انتصار تيانجين بوهاي بالمباراة 3-0

فوز تيانجين بوهاي بالشوط الثالث 25-15

19-12 لتيانجين بوهاي

12-7 لتيانجين بوهاي

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بفوز تيانجين بوهاي 25-18 على الزمالك

18-14 لتيانجين بوهاي

14-12 لتيانجين بوهاي

8-8

6-4 لتيانجين بوهاي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز تيانجين بوهاي 25-16

21-12 لتيانجين بوهاي

17-9 لتيانجين بوهاي

14-9 لتيانجين بوهاي

5-5

بداية الشوط الأول

الزمالك
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