جازيتا: روما منفتح عل رحيل ديبالا بسبب بند في عقده

ينفتح نادي روما على فسخ عقد باولو ديبالا لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني بنهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما مستعد لفسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في يناير والانتقال إلى جالاتا سراي.

وأفادت الصحيفة أن روما يسعى لتجنب تجديد عقد ديبالا تلقائيا حال لعبه 7 مباريات أخرى بحد أدنى 45 دقيقة.

ويتم تجديد عقد ديبالا بشكل تلقائي لمدة عام آخر إذا حقق هذا الشرط.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال ديبالا تواجد في تركيا بالفعل للتفاوض مع جالاتا سراي وشاهد مباراة الفريق ضد طرابزونسبور.

ولعب ديبالا مع روما خلال الموسم الحالي 18 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا في 965 دقيقة لعبها في جميع البطولات.

وانضم ديبالا إلى الجيالوروسي قادما من يوفنتوس في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

وإجمالا لعب ديبالا 95 مباراة مع روما وسجل 36 هدفا وصنع 19 آخرين في جميع البطولات.