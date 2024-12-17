إصابة جديدة تضرب مدافع بايرن

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

تعرض ساشا بوي مدافع بايرن ميونيخ لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لفترة.

وأصيب بوي في أربطة كاحله الأيسر أثناء التدريبات وسيغيب عن الملاعب لفترة.

وضربت الإصابات ساشا بوي كثيرا منذ انضمامه إلى بايرن في يناير 2024.

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فمنذ وصوله لم يلعب الفرنسي سوى 10 مباريات فقط، فيما غاب عن 26 مباراة.

فقد غاب من 16 فبراير إلى 6 مارس بسبب إصابته بتمزق في ألياف العضلات ليبتعد عن 4 مباريات.

كما أصيب بتمزق عضلي غاب بسبب عن 10 مباريات في الفترة من 20 مارس إلى 10 مايو.

وفي الموسم الجديد، أصيب بتمزق في الغضروف ليغيب عن 12 مباراة من منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر.

وانضم ساشا بوي إلى بايرن قادما من جالاتا سراي التركي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

بايرن ميونيخ ساشا بوي
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