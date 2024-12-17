إصابة جديدة تضرب مدافع بايرن
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 12:38
كتب : FilGoal
تعرض ساشا بوي مدافع بايرن ميونيخ لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لفترة.
وأصيب بوي في أربطة كاحله الأيسر أثناء التدريبات وسيغيب عن الملاعب لفترة.
وضربت الإصابات ساشا بوي كثيرا منذ انضمامه إلى بايرن في يناير 2024.
فمنذ وصوله لم يلعب الفرنسي سوى 10 مباريات فقط، فيما غاب عن 26 مباراة.
فقد غاب من 16 فبراير إلى 6 مارس بسبب إصابته بتمزق في ألياف العضلات ليبتعد عن 4 مباريات.
كما أصيب بتمزق عضلي غاب بسبب عن 10 مباريات في الفترة من 20 مارس إلى 10 مايو.
وفي الموسم الجديد، أصيب بتمزق في الغضروف ليغيب عن 12 مباراة من منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر.
وانضم ساشا بوي إلى بايرن قادما من جالاتا سراي التركي بعقد يمتد حتى صيف 2028.
نرشح لكم
فوتبول إيطاليا: جماهير ميلان تنهال بالسباب على لاعبيها لسوء النتائج "تناولت مادة محظورة".. بيان من مودريك وتشيلسي بعد الإيقاف لإيجابية عينة المنشطات جازيتا: روما منفتح عل رحيل ديبالا بسبب بند في عقده ماجواير يوضح موقف الإدارة من تجديد عقده تقرير: إيجابية عينة مودريك لتعاطي المنشطات مواعيد مباريات الثلاثاء 17 ديسمبر.. سيدات طائرة الزمالك في مونديال الأندية وبيراميدز ويوفنتوس صاروخ باريلا وتألق الأظهرة.. إنتر يكتسح لاتسيو ويواصل مطاردة أتالانتا ونابولي جروس.. يستخدم سلاح فيرجسون لمواجهة السن ونقطة تحول تساعده في مستقبل الزمالك
أخر الأخبار
مقر إقليمي لـ فيفا في المغرب 3 دقيقة | الكرة الإفريقية