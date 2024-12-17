خبر في الجول – الأهلي يحدد جلسة للتفاوض مع أكرم توفيق لتجديد عقده.. ورغبة اللاعب

حدد الأهلي جلسة للتفاوض مع أكرم توفيق لاعب الفريق حول تجديد عقده.

وينتهي عقد لاعب الوسط بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق مع أي ناد آخر في يناير المقبل على أن ينتقل له الصيف القادم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حدد موعدا لعقد جلسة مع وكيل أكرم توفيق للتفاوض لتجديد عقده.

وعلم FilGoal.com أيضا أن رغبة اللاعب هي البقاء في الأهلي مهما كانت الإغراءات المالية الأخرى والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وانضم أكرم توفيق البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من إنبي.

وخرج للإعارة إلى الجونة قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى.

وفي عام 2020 تحول أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بسبب إصابة محمد هاني.

ومنذ ذلك الحين ويلعب أكرم توفيق في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق شقيق أحمد توفيق لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، وعبد العزيز توفيق لاعب إنبي وطلائع الجيش السابق.