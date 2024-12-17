ماجواير يوضح موقف الإدارة من تجديد عقده

أوضح هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد موقف إدارة ناديه من تجديد عقده.

وينتهي عقد ماجواير بنهاية الموسم الجاري مع بند إمكانية التجديد التلقائي يتحكم فيه إدارة مانشستر يونايتد.

وقال المدافع الإنجليزي في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان: "تجديد العقد؟ المحادثات وجميع العلامات إيجابية حقا، لا يزال أمامي هذا العام في عقدي مع وجود خيار في أيدي الإدارة".

وأضاف "بداية الموسم كانت صعبة بالنسبة لنا، ولم يكن هناك ما يشجع الجماهير لدعمنا، لكن أنا متأكد أنهم سيبتسمون الفترة المقبلة".

وأكمل "تعرضت للإصابة عندما تولى أموريم تدريب الفريق، لذلك يعتنون بدقائق لعبي، لم أتمكن من اللعب بشكل متتالي حتى الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبت في نظام 3 مدافعين من قبل تحت قيادة جاريث ساوثجيت كمدافع أيسر، لكن الآن ألعب في الوسط، لا يزال يمكننا التطور".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو.

ولعب ماجواير 13 مباراة مع الفريق الإنجليزي وسجل هدفا وشارك في 700 دقيقة في جميع البطولات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.