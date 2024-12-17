رونالدو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

أعلن الظاهرة رونالدو نازاريو مهاجم البرازيل السابق ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

رونالدو الذي توج بكأس العالم مع السليساو مرتين، 1994 و2002 يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ البرازيل.

وأوضح رونالدو أن ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رونالدو في تصريحات للصحفيين: "أريد استعادة المكانة التي كان يتمتع به المنتخب البرازيلي دائما".

في حالة فوزه في انتخابات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيخلف رونالدو الرئيس الحالي إدنالدو رودريجيز.

وأشار الظاهرة إلى أنه ينوي بيع حصته في نادي ريال بلد الوليد الإسباني.

وأكمل "هناك مفاوضات من أجل البيع في وقت قريب للغاية، سننهي الصفقة قريبا حتى لا تكون عائقا أمام ترشحي".

في أبريل الماضي، أعلن رونالدو بيع 90% من أسهم نادي كروزيو البرازيلي الذي يملكه.

وفقا للصحافة البرازيلية فإن رونالدو قد باع 90% من أسهم النادي مقابل 120 مليون دولار.

رونالدو كان قد اشترى كروزيرو في عام 2021 مقابل 70 مليون دولار أثناء تواجد النادي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي ومع واقتراب إعلان إفلاسه بسبب الديون التي وصلت لحوالي 250 مليون دولار.

ونجح كروزيو في العودة لدوري الدرجة الأولى تحت قيادة رونالدو رئيس النادي.

النجم البرازيلي السابق أشار أيضا إلى أن نادي بلد الوليد الإسباني والذي يملكه سيكون هو التالي.

وشدد رونالدو على أنه قد يعود للاستثمار في كرة القدم من جديد في المستقبل ولكنه سيحاول أن يكون صاحب مسؤولية بشكل أكبر في إدارة تلك الاستثمارات.