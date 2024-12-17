تقرير: إيجابية عينة مودريك لتعاطي المنشطات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

ميخايلو مودريك - تشيلسي

سقط ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي في اختبار تعاطي المنشطات.

وحسب صحيفة تريبونا الأوكرانية فإن تحليل العينة الأولى من مودريك كان إيجابيا.

وأفادت الصحيفة أن الجناح الاوكراني سيجري تحليلا لعينة أخرى قبل التأكد من إيجابيتها.

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وأوضحت الصحيفة أن مدة الإيقاف تصل إلى 4 أعوام حال ثبوت إيجابية العينة.

وحدث الأمر ذاته مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق إذ ثبت تعاطيه للمنشاطت وتم إيقافه لمدة 4 أعوام قبل أن تتقلص إلى عامين.

وفسخ يوفنتوس عقد اللاعب الفرنسي بعد الحكم النهائي ضده بسنتين.

ولعب مودريك مع تشيلسي 15 في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كثيرا، إذ لعب 850 دقيقة.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في شتاء 2023 قادما من شاختار دونتسك مقابل 70 مليون يورو.

بوجبا تشيلسي الدوري الإنجليزي ميخايلو مودريك
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