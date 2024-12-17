مواعيد مباريات الثلاثاء 17 ديسمبر.. سيدات طائرة الزمالك في مونديال الأندية وبيراميدز ويوفنتوس

يلعب فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات أول مباراة له في كأس العالم للأندية في الصين.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه تيانجين بوهاي الصيني.

وعلى الجانب الآخر يواجه بيراميدز خصمه الاتحاد السكندري في كأس الرابطة المصرية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس العالم للأندية للكرة الطائرة سيدات

الزمالك × تيانجين بوهاي.. تقام المباراة في الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

كأس الرابطة المصرية

بيراميدز × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس إيطاليا

يوفنتوس × كالياري.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

القناة × الترسانة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا.