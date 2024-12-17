عضو إدارة الأهلي: كنت أتمنى فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة

أبدى محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي سعادته بفوز القلعة الحمراء بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا.

وقال الغزاوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد شيء معلن مسبقا قبل إعلانه في حفل الجوائز وتسود المشاعر المتضاربة، وبالتالي كانت هناك فرحة كبيرة حين تم الإعلان".

وأضاف "كتبت كلمتي وحضرتها مسبقا لأني أعرف أن الأهلي أفضل فريق في إفريقيا، وبالتالي كنت مستعدا حتى لا أضطر للارتجال".

وتابع "أفتخر بتمثيل الأهلي في يوم تاريخي مثل هذا، والنادي الأهلي يمثل مصر في النهاية".

وكشف "أحمد سيد زيزو (نجم الزمالك) كان يجلس في الكرسي المجاور لي وكنت أتمنى فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لأنه لاعب ممتاز وخلوق".

واختتم "مباراة باتشوكا كانت قريبة للغاية من الأهلي. مررنا بمشاعر صعبة ولكن يجب أن نتخطاها ونعمل على القادم".

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024 في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتفوق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، على مواطنه الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وبذلك يفوز الأهلي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعد 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023.

وهي أيضا الجائزة الثامنة للأندية المصرية، حيث فاز بها الزمالك في 2002.

ولم تقدم الجائزة في الفترة بين 2018 و2021، ثم أعيد تقديمها في 2022.

وتزامن فوز الأهلي بالجائزة مع تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في جميع الأعوام السالف ذكرها، بينما لم يفُز بها مع لقبي 2020 و2021 نظرا لتعطيل الجائزة بتلك الفترة.

وقال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي: "بالنيابة عن زملائي أعضاء الإدارة ورئيس النادي محمود الخطيب، أتوجه بامتناني للحاضرين وشكري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيسه باتريس موتسيبي".

وأضاف "تحية خاصة للمملكة المغربية على هذا التنظيم المتميز والضيافة الكريمة. المملكة لديها مكان عميق في قلوبنا".

وتابع "سعيد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، وأتمنى أن نعود مرة أخرى لتسلم هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي".

قائمة الأندية الفائزة بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا:

2001 - كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا)

2002 - الزمالك

2003 - إنييمبا (نيجيريا)

2004 - إنييمبا (نيجيريا)

2005 - الأهلي

2006 - الأهلي

2007 - النجم الساحلي (تونس)

2008 - الأهلي

2009 - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2010 - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2011 - الترجي (تونس)

2012 - الأهلي

2013 - الأهلي

2014 - وفاق سطيف (الجزائر)

2015 - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2016 - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

2017 - الوداد (المغرب)

2022 - الوداد (المغرب)

2023 - الأهلي

2024 - الأهلي