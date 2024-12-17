صاروخ باريلا وتألق الأظهرة.. إنتر يكتسح لاتسيو ويواصل مطاردة أتالانتا ونابولي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر

اكتسح إنتر منافسه لاتسيو بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر 6 لاعبين مختلفين وهم هاكان تشالهان أوجلو وفيديريكو ديماركو ونيكولو باريلا ودينزل دومفريس وكارلوس أوجوستو وماركوس تورام.

ووصل تشالهان أوجلو للمساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإيطالي، إذ شارك مع ميلان قبل إنتر، وإجمالا سجل التركي 48 هدفا وصنع 52 آخرين.

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ووصل دومفريس للهدف السابع له في الموسمين الماضيين في بطولة الدوري، فقط ديماركو سجل أكثر منه في هذه المدة.

وتمكن إنتر تسجيل 47 هدفا خارج أرضه في الدوري الإيطالي في عام 2024 وهذا رقم قياسي للنيراتزوري.

وأحرز لإنتر 3 أظهرة في المباراة وهم ديماركو ودومفريس وأوجوستو، واستطاع الإيطالي والهولندي الصناعة أيضا.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 34 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وله مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

وابتعد إنتر عن لاتسيو في سباق جدول الترتيب بعدما كان يتساوى الثنائي في عدد النقاط.

ويسبق نابولي وأتالانتا النيراتزوري في جدول الترتيب بفارق نقطة و3 بالترتيب، لكن الثنائي لعب مباراة أكثر من إنتر.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 31 في الخامس.

وافتتح تشالهان أوجلو النتيجة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وضاعف ديماركو النتيجة في الدقيقة 45 من صناعة دومفريس.

وسدد باريلا كرة صاروخية سكنت الشباك بعد تمريرة من تشالهان أوجولو في الدقيقة 51.

وأضاف دومفريس الهدف الرابع في الدقيقة 53 من رأسية بعد عرضية من أليساندرو باستوني.

وصنع الظهير ديماركو للظهير الآخر أوجوستو الهدف الخامس في الدقيقة 77.

واختتم تورام أهداف إنتر في الدقيقة 90 بعد تمريرة من هنريك مخيتاريان.

الدوري الإيطالي إنتر لاتسيو باريلا
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