وكيل ماريانو دياز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كشف دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق حقيقة ما تردد عن مفاوضات الأهلي مع اللاعب.

وقال أراندا في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم يتحدث معنا أحد من النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية ولا يوجد أي تواصل حتى الآن".

وأضاف "أعلم أن الأهلي قد يكون يبحث عن مهاجم لدعم فريقه في الفترة المقبلة ولكن حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من إفريقيا بشكل عام".

وتابع "التواصل الذي حدث معي من قبل بعض الوكلاء المصريين كان بشأن لاعب آخر وليس ماريانو دياز وكان قبل عام من الآن، ولا أعرف من أين جاءت الأخبار التي نشرتها صحيفة ماركا".

واختتم "في حالة وصول أي عرض رسمي بالطبع سنناقشه ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، وبالتأكيد ماريانو لن يمانع ذلك".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم الدومينيكاني ماريانو دياز لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق.

وأوضحت ماركا: "يمكن لماريانو دياز أن يبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم، وإعادة إطلاق مسيرته التي توقفت".

وانتهى عقد دياز مع إشبيلية مع نهاية الموسم الماضي ليبقى دون ناد منذ ذلك الوقت.

وحصل ماريانو دياز على لقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

ولعب المهاجم صاحب الـ31 عاما لصفوف ريال مدريد، وإشبيلية الإسبانيين، وليون الفرنسي.

ولعب دياز خلال 7 مواسم في الدوري الإسباني ، 69 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.

كما لعب 37 مباراة في موسمين مع ليون سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 5.

وخلال الساعات القليلة الماضية بدأت العديد من أسماء اللاعبين ترتبط بالنادي الأهلي للانضمام للأحمر خلال كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

ويكشف FilGoal.com موقف الأهلي –حتى الآن- من التعاقد مع هذه الأسماء قبل كأس العالم للأندية.

محمد عبد المنعم

حدث تواصل مع اللاعب لمعرفة رأيه في المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

مدافع منتخب مصر رحب بالفكرة وترك حسم موقفه لناديه الفرنسي نيس بعد أن يتواصل معه الأهلي بشكل رسمي.

تريزيجيه

هناك اتصالات حالية مع تريزيجيه لمعرفة رأيه في الانضمام للأهلي في كأس العالم للأندية وبناء عليه سيتم التواصل مع ناديه طرابزون التركي لبحث إمكانية ضمه.

تريزيجيه يرحب بشكل مبدئي بطلب الأهلي ويأمل في موافقة ناديه ليشارك معه في مونديال الأندية.

أليو ديانج

ديانج سيعود إلى الأهلي بعد نهاية الموسم وانتهاء إعارته مع نادي الخلود السعودي وبالتالي سيصبح لاعبا مع الفريق الأحمر، وكولر هو من سيحسم موقفه من الانضمام لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية.

أحمد عبد القادر

كذلك سيعود عبد القادر إلى الأهلي بعد نهاية إعارته مع نادي قطر القطري، وموقفه من الانضمام لقائمة الأحمر في مونديال الأندية سيكون في يد كولر.

ماريانو دياز

من المستبعد تعاقد الأهلي مع ماريانو دياز قبل كأس العالم للأندية، اللاعب لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة في المهاجم من قبل كولر.

بغداد بونجاح

تم طرح فكرة التعاقد مع بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومهاجم منتخب الجزائر ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويدرس الأهلي إمكانية ضم بونجاح في كأس العالم للأندية فقط وليس في النصف الثاني من الموسم بالكامل كما يشار في بعض التقارير الإخبارية.