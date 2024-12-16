الأهلي: جائزة أفضل ناد في إفريقيا تؤكد تفوقنا.. ونشعر بالحزن

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي - عضو مجلس إدارة الأهلي

يرى سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي أن فوز ناديه بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا يؤكد على تفوق الجيل الحالي للأحمر.

وحصل الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024 خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي الذي أقيم في المغرب.

وقال شلبي عبر إم بي سي مصر 2: "الجائزة تؤكد أن هذا الجيل حقق الكثير من الإنجازات وتدل على المجهود الكبير المبذول من الفريق ومجلس الإدارة والجهاز الفني وجاءت لتعويض الهزيمة أمام باتشوكا".

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وأضاف "الجائزة تؤكد ريادة الأهلي الإفريقية لكننا كنا نريد جائزة أكبر وهي تعزيز مكانة الأهلي العالمية".

وواصل "أصعب موقف مر على الأهلي طوال عام 2024 هو مباراة باتشوكا، ولا تزال حالة الحزن تسيطر على الجميع سواء الإدارة أو أعضاء الأهلي أو اللاعبين والأجهزة الفنية".

وأكمل "الأهلي كان الأفضل أمام باتشوكا وكان له عدة فرص للفوز ولكن ركلات الترجيح هي ركلات الحظ والتوفيق وتعثرنا فيها".

وواصل "ما حدث أمام باتشوكا درس سنتعلم منه أن كرة القدم لا تنتهي إلا مع صافرة الحكم".

وأتم تصريحاته "الأطباء منعوا الخطيب من السفر إلى قطر لكنه أصر على السفر مع الأهلي لدعم الفريق واللاعبين، وبعد وصوله إلى الدوحة تعرض لوعكة صحية والأطباء طلبوا منه عدم مغادرة الفندق لمدة يومين حتى يحصل على الراحة اللازمة ثم حضر مباراة باتشوكا".

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