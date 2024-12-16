الفتح يكشف حقيقة التفاوض مع زيزو

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

زيزو - كونراد ميشالاك

كشف محمد ضيف رئيس المركز الإعلامي لنادي الفتح السعودي عن حقيقة التفاوض مع أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك.

وقال ضيف عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحالة التي يعيشها النادي تتطلب تولي مدرب مثل جوميز يعلم الدوري السعودي بشكل جيدا".

وأضاف "العقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وفي حالة تحقيق الهدف وهو البقاء في الدوري سيتم تمديد التعاقد".

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وأكمل "نفضل الاستقرار مع مدرب الفريق، لكن في الفترة الماضية لم تتم الأمور كما نخطط لها ولذلك سنحقق الاستقرار".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نتفاوض مع أي لاعب من الزمالك حتى الآن".

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير الماضي، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

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