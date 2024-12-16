سلة – بعد مباراة درامية.. الأهلي إلى نهائي الدوري المرتبط بالفوز على الزمالك

تأهل الأهلي إلى نهائي الدوري المصري المرتبط لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 56-51.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة الثانية للفريق الأول، ليحسم التأهل إلى نهائي الدوري المرتبط.

وذلك بعد فوز فريق الشباب في الزمالك على الأهلي في المباراة الثانية وخسارته في الأولى.

واستمر تقدم الزمالك في النتيجة طوال المباراة وحتى الدقائق الأخيرة من الربع الرابع الذي شهد عودة الأهلي وخطف التقدم.

وبذلك سيلعب الأهلي في النهائي ضد المتأهل من الاتحاد السكندري وسبورتنج.

ويحتفظ الأهلي بلقب دوري المرتبط في آخر 4 مواسم، حيث فاز في الموسم الماضي على سموحة.