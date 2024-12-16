في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية

خلال الساعات القليلة الماضية بدأت العديد من أسماء اللاعبين ترتبط بالنادي الأهلي للانضمام للأحمر خلال كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

لاعبين مصريين محترفين في الخارج، وآخرين أجانب ارتبط اسم الأهلي بالتعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية.

وبعد إعلان الأهلي التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ونجم الأحمر السابق لينضم لصفوف الفريق في كأس العالم للأندية، بدأت الأسماء الأخرى في الظهور واحدا تلو الآخر.

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق ومدافع نيس الفرنسي الحالي، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان القطري.

وثنائي الفريق المعار، أليو ديانج لاعب الخلود السعودي، وأحمد عبد القادر لاعب قطر القطري.

وأخيرا ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق وبغداد بونجاح مهاجم الشمالي القطري ومنتخب الجزائر.

ويكشف FilGoal.com موقف الأهلي –حتى الآن- من التعاقد مع هذه الأسماء قبل كأس العالم للأندية.

محمد عبد المنعم

حدث تواصل مع اللاعب لمعرفة رأيه في المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

مدافع منتخب مصر رحب بالفكرة وترك حسم موقفه لناديه الفرنسي نيس بعد أن يتواصل معه الأهلي بشكل رسمي.

تريزيجيه

هناك اتصالات حالية مع تريزيجيه لمعرفة رأيه في الانضمام للأهلي في كأس العالم للأندية وبناء عليه سيتم التواصل مع ناديه طرابزون التركي لبحث إمكانية ضمه.

تريزيجيه يرحب بشكل مبدئي بطلب الأهلي ويأمل في موافقة ناديه ليشارك معه في مونديال الأندية.

أليو ديانج

ديانج سيعود إلى الأهلي بعد نهاية الموسم وانتهاء إعارته مع نادي الخلود السعودي وبالتالي سيصبح لاعبا مع الفريق الأحمر، وكولر هو من سيحسم موقفه من الانضمام لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية.

أحمد عبد القادر

كذلك سيعود عبد القادر إلى الأهلي بعد نهاية إعارته مع نادي قطر القطري، وموقفه من الانضمام لقائمة الأحمر في مونديال الأندية سيكون في يد كولر.

ماريانو دياز

من المستبعد تعاقد الأهلي مع ماريانو دياز قبل كأس العالم للأندية، اللاعب لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة في المهاجم من قبل كولر.

بغداد بونجاح

تم طرح فكرة التعاقد مع بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومهاجم منتخب الجزائر ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويدرس الأهلي إمكانية ضم بونجاح في كأس العالم للأندية فقط وليس في النصف الثاني من الموسم بالكامل كما يشار في بعض التقارير الإخبارية.