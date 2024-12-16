نيمار: هكذا كسرت جماهير باريس الاحترام بيننا.. ومستاء من إدارة النادي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

كشف البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي عن تطلعاته الحالية مع الفريق، كما عاد بالذاكرة لتجربته مع باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في تصريحاته لراديو مونت كارلو: "للأسف تعرضت للإصابة مجددا ولكني سأعود أقوى مما كنت، وأركز على المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025 لأنه من أهم أهداف النادي".

وعن فترة باريس سان جيرمان قال: "تجربتي مع باريس سان جيرمان كانت جيدة وسيئة، فقد كنت في مستواي الكروي، بينما تعرضت للإصابة لأوقات طويلة".

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وأضاف "نهائي دوري أبطال أوروبا (2020) من أفضل اللحظات، وكان يمكننا الفوز به أمام بايرن ميونيخ ولكن النهائيات تُلعب على التفاصيل".

وأوضح "يجب ألا ننسى أننا قدنا النادي لأول نهائي دوري أبطال في تاريخه، ولكن الخسارة جزء من كرة القدم، فمن المستحيل الفوز في كل مرة. لقد حققنا هدف النادي".

وتابع "كنت أود الفوز بدوري الأبطال مع باريس، فهذا أشبه بالفوز بكأس العالم مع منتخب البلاد".

وعن علاقته المتوترة بالجماهير قبل الرحيل قال: "كانت الأمور رائعة في البداية، وولكن في الأعوام الأخيرة لم يعُد الوضع كما كان".

وكشف "المعاملة لم تكن جيدة، وأعتقد أن ليونيل ميسي مر بنفس الشيء. كان هذا ظالما لي لأني قدمت كل شيء في الملعب".

وواصل "لا أحمل أي ضغائين ولكني حزين للغاية من طريقة معاملة الجماهير خصوصا حين أتوا إلى منزلي".

وأوضح "لقد أرادوا اقتحام منزلي وشتموني وأرادوا ضربي. لقد تجاوزوا الحدود في هذا اليوم ولم يعد هناك احترام بيننا".

واختتم "أحترم النادي وسأواصل تشجيعه ولا أملك ضغينة تجاهه، ولكني مستاء من الأشخاص الذين يديرون النادي وبعض المشجعين".

نيمار الذي بدأ مسيرته الكروية في سانتوس، انتقل إلى برشلونة في صيف 2013 واستمر معه لـ 4 سنوات.

وفي 2017 انتقل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان بكسر شرطه الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو، كأغلى انتقال في تاريخ كرة القدم.

وبعد 6 سنوات، انتقل نيمار إلى الهلال السعودي في صيف 2023.

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