تقرير: سامباولي يضغط لضم زياش في يناير

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

حكيم زياش - جالاتاسراي

يسعى نادي رين الفرنسي للتعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب جالاتاسراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حكيم زياش

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وذكر موقع "هسبورت" التركي أن نادي رين الفرنسي تواصل مع وكيل أعمال حكيم زياش من أجل ضمه في يناير.

ويستعد نادي رين الفرنسي للتقدم بعرض رسمي لنظيره التركي من أجل ضم حكيم زياش الذي يقضي فترة صعبة مع جالاتاسراي.

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ولا يمانع زياش خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي، وذلك في ظل وجود عرض أمريكي أيضا لنجم تشيلسي السابق.

وتشير التقارير الصحفية التركية إلى أن خورخي سامباولي المدير الفني لفريق رين متمسك بضم اللاعب في يناير وأن المفاوضات جادة بين الطرفين.

ومنذ انضمام زياش لصفوف جالاتاسراي لم يشارك سوى في 5 مباريات فقط في الدوري التركي، وغاب عن منتخب المغرب في الفترة الماضية.

وانضم زياش لصفوف جالاتاسراي قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة قبل أن يتعاقد معه النادي التركي بشكل دائم حتى نهاية الموسم الجاري.

حكيم زياش جالاتا سراي الدوري التركي
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