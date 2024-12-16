كرة سلة – شباب الزمالك يهزم الأهلي وحسم المتأهل لنهائي المرتبط من قمة الكبار

فاز فريق كرة السلة للشباب في الزمالك على الأهلي بنتيجة 59-56 في المباراة الثانية من نصف نهائي الدوري المرتبط.

وحقق فريق الشباب في الزمالك الفوز للمرة الثانية على الأهلي ليكون حسم المتأهل للنهائي من مباراة الكبار.

وكان الأهلي فاز في الفريق الأول للرجال على الزمالك في المباراة الأولى.

وبذلك في حالة فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الحالية بأكثر من فارق نقطة، سيتأهل إلى نهائي دوري المرتبط.

أما الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة لحسم التأهل في المباراة المقامة الآن.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.