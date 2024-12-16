كرة سلة – شباب الزمالك يهزم الأهلي وحسم المتأهل لنهائي المرتبط من قمة الكبار
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
فاز فريق كرة السلة للشباب في الزمالك على الأهلي بنتيجة 59-56 في المباراة الثانية من نصف نهائي الدوري المرتبط.
وحقق فريق الشباب في الزمالك الفوز للمرة الثانية على الأهلي ليكون حسم المتأهل للنهائي من مباراة الكبار.
وكان الأهلي فاز في الفريق الأول للرجال على الزمالك في المباراة الأولى.
وبذلك في حالة فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الحالية بأكثر من فارق نقطة، سيتأهل إلى نهائي دوري المرتبط.
أما الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة لحسم التأهل في المباراة المقامة الآن.
وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.
نرشح لكم
مباشر كرة سلة نصف نهائي المرتبط – الأهلي (30)-(40) الزمالك دوري NBA - انتصار دالاس على جولدن ستيت يشهد أكبر عدد ثلاثيات في التاريخ سلة - سيدات الأهلي يخسرن نهائي بطولة إفريقيا أمام فيروفياريو سلة - عمرو مصيلحي لـ في الجول: لهذا السبب غرامة جمهور الزمالك أكبر من الأهلي سلة – الاتحاد يهزم سبورتنج في نصف نهائي الدوري المرتبط سلة – تغريم الأهلي والزمالك.. وإنذار بمنعهما من حضور الجمهور دوري NBA – ميلوكي ضد أوكلاهوما في نهائي كأس الإمارات كرة سلة - بحثا عن اللقب الأول.. سيدات الأهلي تواجهن فيروفيارو في نهائي إفريقيا