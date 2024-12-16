جارديان: مانشستر يونايتد يعرض راشفورد للبيع

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

قرر نادي مانشستر يونايتد عرض ماركوس راشفورد لاعب الفريق عرضه للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة جارديان، فإن النادي الإنجليزي قرر عرض الجناح الإنجليزي للبيع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار يعود إلى مخالفة راشفورد لقيم النادي، في إطار سعي جيم راتكليف أحد ملاك النادي في نشر ثقافة معينة في مانشستر يونايتد.

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ويرى راتكليف أن معايير وثقافة النادي تراجعت في الأعوام الأخيرة ويسعى إلى إعادتها مرة أخرى حتى إذا كان هناك خسائر مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إقالة دان أشوورث المدير الرياضي للنادي بعد التعاقد معه من نيوكاسل في بداية الموسم مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

وتم استبعاد راشفورد بالإضافة إلى أليخاندرو جارناتشو من مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي في الدربي.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين لهدف، في دربي المدينة الذي جمع بينهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على سيتي في ملعب الاتحاد وأمام جمهور السماوي بعدما تأخر بهدف، ليفوز ويصل للنقطة رقم 22 ويرتقي للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد جارناتشو
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