كرة يد - باريس سان جيرمان يتعاقد مع مادسن مدرب الأهلي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

ستفيان مادسن

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع ستفيان مادسن المدير الفني الحالي لفريق كرة اليد للرجال في الأهلي.

وكشف سان جيرمان أن مادسن سيكون مدرب الفريق بداية من 1 يوليو 2025 وذلك بعد نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك في ظل تواجد المدرب مع الأهلي حاليا.

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وقاد مادسن الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" وحقق خلالها الفريق المركز الثالث بالفوز على برشلونة الإسباني.

وكان الأهلي تعاقد مع مادسن في شهر يوليو الماضي لمدة موسمين.

وكانت تجربة مادسن قبل الأهلي مع ألبورج الدنماركي حيث فاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات والكأس مرتين.

وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين في 2021 و2024 وخسر في كلاهما من برشلونة.

وفي الفترة من 2014 وحتى 2020 قاد فرق الشباب لمنتخب الدنمارك كمدرب مساعد ثم مدير فني بدءا من 2017.

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