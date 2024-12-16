دوري NBA - انتصار دالاس على جولدن ستيت يشهد أكبر عدد ثلاثيات في التاريخ

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

ستيف كيري - كلاي تومسون

شهدت مباراة جولدن ستيت واريورز ضد دالاس مافريكس في قمة القسم الغربي من دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA أكبر عدد تسديدات ثلاثية مسجلة في لقاء واحد.

وفاز دالاس مافركيس على جولدن ستيت بنتيجة 143-133، في المباراة التي أقيمت على ملعب جولدن ستيت.

وخلال المباراة تم تسجيل 48 ثلاثية كأكبر عدد من الثلاثيات في لقاء واحد في التاريخ.

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وكان ستيفن كيري نجم جولدن ستيت أكثر من سجل ثلاثيات في المباراة بـ7 ثلاثيات.

بالتساوي مع كلاي تومسون لاعب دالاس وزميل ستيفن كيري السابق في جولدن ستيت.

كما سجل لوكا دونشيتش نجم دالاس 6 ثلاثيات، وأندرو ويجينيز ودرايموند جريد من جولدن ستيت سجل كل منهما 5 ثلاثيات.

وعاد ليبرون جيمس للمشاركة من جديد في الليلة الماضية مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز بعد تعافيه من الإصابة.

وفاز ليكرز على ممفيس جريزليس بنتيجة 116-110.

وسجل ليبرون جيمس في المباراة 18 نقطة.

فيما تألق زميله أنتوني ديفيز 40 نقطة قاد بها ليكرز للفوز.

لوس أنجلوس ليكرز NBA كلاي تومسون جولدن ستيت واريورز ستيف كيري
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