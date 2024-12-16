جروس يقود المران الأول له مع الزمالك

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 17:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي - جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد جروس المران الأول له بعد تعيينه مديرا فنيا للزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وحرص لاعبو الفريق على تحية المدير الفني والترحيب به في بداية الجلسة، قبل أن يتحدث جروس مع اللاعبين ويؤكد لهم على أهمية الفترة المقبلة.

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وشدد المدير الفني على أن الفترة المقبلة تتطلب العمل والتركيز من الجميع بكل قوة من أجل المنافسة على كافة البطولات وصناعة التاريخ مع القلعة البيضاء.

وقال جروس للاعبي الفريق خلال الجلسة: "علينا جميعاً أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر ومحمد السيد تدريبات تأهيلية متنوعة بجانب تدريبات بالكرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أسرع وقت.

ويعاني شيكابالا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر من إصابة شد في العضلة الخلفية، ومحمد السيد من إصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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