"عاد العراب".. الزمالك يعلن جروس مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية تولي السويسري كريستيان جروس القيادة الفنية للفريق.

ويأتي ذلك خلفا لرحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن الفريق وتولي قيادة الفتح السعودي.

وكشف الزمالك عن عودة جروس عبر حسابه الرسمي: "الأمور تحدث.. عاد العراب جروس".

وكان جروس قد وصل مصر أمس الأحد تمهيدا لإتمام اتفاقه مع الزمالك لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وحضر جروس مباراة الزمالك ضد المصري في بطولة الكونفدرالية على استاد برج العرب والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون مقابل.

وقاد المواجهة، أحمد مجدي مساعد جوميز الذي غادر عقب المباراة للحاق بالمدرب البرتغالي في قيادة فريق الفتح السعودي.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

وجاءت أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك كالآتي:

لعب: 48 مباراة

فاز: 29

خسر: 6

تعادل: 13

سجل الفريق: 88 هدفا

استقبل: 39 هدفا

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.