كين يقترب من العودة لـ بايرن

اقترب هاري كين هداف بايرن ميونيخ من العودة لصفوف فريقه بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابة.

وكان نجم توتنام السابق قد أصيب في العضلة الخلفية خلال لقاء بوروسيا دورتموند نهاية نوفمبر الماضي.

وشارك كين في تدريبات بايرن الجماعية يوم الاثنين ليقترب من المشاركة في المباريات.

وذكرت جريدة بيلد أنه من المرجح أن يكون هاري كين متاحا للمشاركة ضد لايبزيج يوم الجمعة في الدوري الألماني.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ألفونسو ديفيز رغم مشاركته في مران يوم الاثنين.

مباراة لايبزيج هي المباراة الأخيرة لبايرن هذا العام.

فبعدها ستبدأ فترة الراحة الشتوية في الدوري الألماني.

وغاب قائد منتخب إنجلترا عن مباريات بايرن ضد كل من، باير ليفركوزن في كأس ألمانيا وهايدنهايم في الدوري وشاختار في دوري أبطال أوروبا وماينز في الدوري.

ويتصدر كين جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا، بفارق هدف عن عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.