دوري المحترفين - بلدية المحلة يتخطى طنطا بهدفين.. والمنصورة يحقق فوزه الثاني على التوالي

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 17:00

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

حقق فريق بلدية المحلة الفوز بهدفين نظيفين على حساب طنطا في الجولة الـ13 من دوري المحترفين والتي أقيمت على ملعب بلدية المحلة.

سجل هدفي بلدية المحلة قائد الفريق أحمد الشامي في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، فيما أضاف زميله محمد خالد الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ومنعت العارضة الكرة من الدخول مرتين متتاليتين في الدقيقة 90 لصالح نادي طنطا، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 2-0.

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بلدية المحلة ارتقى 4 مراكز ليصل إلى المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، فيما توقف رصيد طنطا عند 12 نقطة ليتراجع للمركز الـ17.

وفي مباراة أخرى حقق السكة الحديد مودرن فوزًا على حساب سبورتنج 2-1.

تقدم جون افيري للسكة ثم تعادل مروان السيد لسبورتنج ثم سجل محمود عبد العاطي هدف الانتصار في الدقيقة 92.

وتحسن موقف السكة الحديد بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 15، فيما توقف رصيد سبورتنج عند 10 نقاط في المركز 18.

وحقق المنصورة انتصاره الثاني على التوالي بالفوز على حساب ديروط 1-0 سجله مروان شاهين.

وصل المنصورة إلى النقطة التاسعة في المركز قبل الأخير، فيما توقف رصيد ديروط عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وتعادل أسوان وبروكسي 1-1 تقدم طلبة محمد لأسوان وتعادل معتز كاجو لبروكسي ، وبالنتيجة ذاتها تعادل بترول أسيوط ولافيينا، تقدم أبو بكر فوزي للبترول وتعادل حازم مرسي لنادي لافيينا

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وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء بمواجهة القناة مع الترسانة.

أسوان المنصورة بلدية المحلة دوري المحترفين
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