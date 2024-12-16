بليك: مهمة جروس صعبة مع الزمالك.. وجوميز اشترى معدات على حسابه الخاص

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

كريستان جروس ضمن حضور مباراة الزمالك والمصري

علقت صحيفة بليك السويسرية على وصول كريستيان جروس إلى القاهرة تمهيدا لتوقيع عقد لتدريب الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن جروس صاحب الـ70 عاما سيخوض مغامرة جديدة، رغم أن ارتباطه مع نادي الزمالك لن يكون جديدًا.

وقاد جروس الزمالك خلال موسم 2018 - 2019 ونجح في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ونشرت الصحيفة تفاصيل العقد الذي يستمر موسم واحد مع خيار التمديد وراتب شهري يقدر بـ80 ألف فرنك سويسري.

وبحسب الصحيفة السويسرية: "يواجه جروس مهمة صعبة بعد إنهاء عقد سلفه جوزيه جوميز بسبب تأخر المستحقات، فقد اشترى جوميز معدات تدريب للاعبين على حسابه الخاص".

وتابع جروس مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والتي أقيمت على استاد برج العرب مساء الأحد، وانتهت بفوز الفريق الأبيض 1-0.

وتصدر الزمالك مجموعته في مجموعات الكونفدرالية برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد المصري عند 4 نقاط، في المجموعة التي تضم إلى جانبهما بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.

وتوج جروس بلقب الدوري السويسري 6 مرات، كما أنقذ نادي شالكه الألماني من الهبوط في موسم 2020، ليغادر بعدها للعمل كعضو مجلس إدارة في نادي بازل عام 2021 إلى عام 2022.

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